Kosovo: polemiche dopo la reintroduzione delle restrizioni agli spostamenti nel nord

- Il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti dovrebbe chiedere le dimissioni del vicepremier e leader della Lista serba, Goran Rakic, a seguito della reintroduzione delle misure restrittive alla libertà di movimento in quattro comuni del nord del Kosovo. E' quanto richiede il Consiglio per il diritti umani e le libertà (Cdhrf), osservando in un comunicato che le autorità serbe hanno reintrodotto queste misure che hanno "hanno geograficamente anche un impatto su una parte del Kosovo attraverso la Lista serba guidata da Rakic". Secondo Cdhrf, il fatto che la Lista serba abbia dichiarato lo stato di emergenza nei comuni del nord del Kosovo contestualmente a quanto fatto da Belgrado evidenzia che il partito che fa parte del governo di Pristina segue le decisioni del presidente serbo Aleksandar Vucic. Anche la presidente del parlamento Vjosa Osmani ha criticato quanto fatto dalla Lista serba, osservando che si tratta di una violazione della sovranità del Kosovo. (segue) (Kop)