Kosovo-Ue: Borrell, questione liberalizzazione dei visti va trattata con urgenza (3)

- Il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti, ha osservato invece nei giorni scorsi che la Germania assume la presidenza del Consiglio dell'Unione europea in un momento molto importante per l'Europa a livello sanitario ed economico: il Kosovo è grato del fatto che Berlino intende rimanere impegnata per l'allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali. Scrivendo sul suo profilo Twitter in occasione dell'inizio della presidenza di turno tedesca dell'Ue al termine del semestre croato, Hoti ha evidenziato in particolare l'auspicio che la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell'Ue possa finalmente diventare una realtà durante il semestre della presidenza tedesca. (segue) (Alt)