Canada: S&P prevede outlook coerente con attuale rating AAA

- L'outlook economico e finanziario a lungo termine del Canada dovrebbe rimanere coerente con il suo attuale rating AAA, ha detto Standard & Poor's, dopo che Ottawa ha previsto il suo più grande deficit di bilancio dalla Seconda guerra mondiale. Lo riporta il "New York Times". Il deficit di bilancio del Canada dovrebbe raggiungere i 343,2 miliardi di dollari canadesi in seguito alla spesa record per gli aiuti d'emergenza in risposta alla pandemia di coronavirus, ha detto mercoledì il dipartimento del Tesoro del Canada. "Ci aspettiamo un miglioramento dei risultati economici a partire dal prossimo anno, con la ripresa della crescita del pil e con lo sblocco da parte del governo federale delle sue straordinarie misure di stimolo", ha detto Joydeep Mukherji, di S&P Global Ratings. (Nys)