Usa: Casa Bianca minaccia nuove tariffe su import francese come risposta alla Web tax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha annunciato l'intenzione di imporre tariffe del 25 per cento su circa 1,3 miliardi di dollari di prodotti francesi, in risposta alla tassa sui servizi digitali del paese che colpisce le principali aziende tecnologiche statunitensi. Lo riporta il sito "The Hill". Le tariffe entreranno in vigore il 6 gennaio 2021. I prodotti che saranno soggetti alle tariffe includono cosmetici, saponi e borse, secondo un avviso emesso dall'Office of the United States Trade Representative (Ustr). L'annuncio delle tariffe arriva dopo che l'Ustr a dicembre ha stabilito che la "Web tax" francese è discriminatoria e onerosa per il commercio statunitense. Le tariffe annunciate venerdì sono inferiori a quelle proposte a dicembre, sia in termini di tariffe che di quantità di prodotti, scelti in proporzione al gettito che la Francia dovrebbe ottenere dalle società statunitensi nell'ambito della sua imposta digitale. (Nys)