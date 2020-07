Business news: Bei firma due accordi di finanziamento in Polonia e Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Banca europea per gli investimenti (Bei) ha firmato due nuovi accordi di finanziamento in Polonia e Romania che beneficiano della garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici. La Commissione europea ha spiegato che in Polonia, il gruppo Bei fornisce un sostegno finanziario del valore di 450 milioni di euro al gruppo Santander Bank Polska, consentendogli di prestare fino a 625 milioni di euro di finanziamenti alle società colpite dalla crisi del coronavirus. In Romania, la Bei e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) stanno fornendo nuovi finanziamenti rispettivamente di 7,5 e 5 milioni di euro a Agricover Credit Ifn, ampliando l'accesso dei finanziamenti agli agricoltori romeni. (Beb)