Business news: Ungheria, Rosatom punta a licenza per centrale nucleare Paks 2 entro il 2021

- La società russa Rosatom prevede, nell'autunno del 2021, di ottenere una licenza per la costruzione di due nuove unità di potenza della centrale nucleare ungherese di Paks. Lo ha dichiarato Aleksander Khazin, direttore del progetto di costruzione della centrale nucleare Paks 2. Il 30 giugno la società locale incaricata del progetto Paks 2, partecipata dalla holding russa, ha presentato una domanda di licenza per la costruzione di nuove centrali nucleari all'autorità ungherese per l'energia atomica. "Il regolatore ha esperienza e viene consigliato dai partner europei, i quali pongono questioni difficili agli sviluppatori. Siamo all'inizio di un lungo viaggio. Ma crediamo che verrà ottenuta una licenza nell'autunno del 2021", ha dichiarato Khazin, citato dall'organo di stampa della società di stato russa. (Rum)