Business news: Polonia: ministero Lavoro, tasso di disoccupazione a giugno al 6,1 per cento

- Il tasso di disoccupazione in Polonia a giugno raggiunge il 6,1 per cento. Questa la stima compiuta dal ministero della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche sociali, ripresa dall'agenzia di stampa "Pap". Il dicastero evidenzia un aumento dello 0,1 per cento rispetto a maggio, equivalente a 15.400 persone in più in cerca di lavoro. Il loro numero assoluto sale a 1.027.100 persone. Secondo il titolare del ministero, Marlena Malag, il dato di giugno segnala una stabilizzazione della situazione sul mercato del lavoro dopo le difficoltà provocate dalla pandemia di coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive. "Vale la pena osservare che, dopo lo scoppio dell'epidemia, l'aumento più significativo rispetto al mese precedente è stato avvertito ad aprile. A maggio e giugno il ritmo di crescita si è indebolito", ha notato Malag. "Ad aprile di quest'anno il numero di disoccupati è salito rispetto a marzo del 6,2 per cento, a maggio del 4,8 e a giugno dell'1,5. La situazione si sta pertanto stabilizzando", ha valutato il ministro. (Vap)