Business news: Russia, il 20 per cento dei pensionati continua a lavorare

- Un pensionato su cinque in Russia continua a lavorare dopo il pensionamento. È quanto emerge dal monitoraggio della situazione socioeconomica degli anziani russi nel 2019, pubblicata sul sito web del ministero del Lavoro di Mosca. "La percentuale di pensionati che lavorano nel numero totale dei registrati nel sistema pensionistico è aumentata e ammonta al 19,6 per cento dal primo gennaio 2020 (al primo gennaio 2019 era al 19,4 per cento). Un pensionato su cinque continua a lavorare dopo il pensionamento", si legge nel rapporto. La più alta percentuale di pensionati che si è rivolta ai centri per il collocamento si trova nelle regioni di Vladimir, Kaluga, Smolensk, Mosca e nel territorio di Khabarovsk. In fondo alla lista Inguscezia, Cecenia, Cabardino-Balcaria, Daghestan. (Rum)