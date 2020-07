Business news: Ucraina, cresce numero aziende attive su mercato elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di produttori di energia nel mercato dell’elettricità in Ucraina è cresciuto di quasi 2,7 volte fra luglio e dicembre 2019, secondo quanto reso noto dalla Commissione nazionale per la regolamentazione dell’Energia e dei servizi pubblici. A partire dal primo luglio del 2019 vi erano 325 imprese registrate in Ucraina nel settore, mentre a fine anno erano già 867 le aziende dotate di regolare licenza. Il numero delle aziende produttrici di energia è aumentato soprattutto nell’ambito delle rinnovabili. Lo scorso giugno, come ricorda l’agenzia di stampa “Ukrinform”, il governo ucraino ha siglato un memorandum con i produttori di energia rinnovabile per ridurre il numero di strutture costruite nel paese. (Rum)