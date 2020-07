Business news: Francia, gruppo Safran stringe accordo con sindacati ed evita licenziamenti in tronco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Safran, attivo del settore dell'aeronautica, della difesa e delle comunicazioni, ha firmato un accordo con i sindacati che prevede una riduzione del personale senza licenziamenti in tronco. Lo riferiscono i media d'oltralpe citando fonti concordanti. Duramente colpito dal coronavirus, Safran alla fine del 2019 impiegava 95 mila persone in 27 paesi, di cui 45 mila in Francia. Dall'inizio della crisi ha già effettuato un taglio di 10 mila posti in tutto il mondo, licenziando soprattutto negli Stati Uniti, in Messico e nel Regno Unito. Il gruppo ridurrà ulteriormente il personale attraverso circa tremila prepensionamenti e un nuovo dispositivo di cassa integrazione a lunga durata per seimila contratti a tempo pieno. Il sindacato Cfe-Cgc afferma che questo accordo "dimostra senza equivoco che una alternativa ai licenziamenti è sempre possibile". Il sindacato Force Ouvriére ha affermato in un comunicato che "la catastrofe sociale dei piani di licenziamento" è stata evitata. (Frp)