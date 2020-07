Business news: Audi, vendite in calo del 22,8 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen, Audi ha subito una contrazione delle vendite nel secondo trimestre del 2020 pari al 22,8 per cento su base annua. Tra marzo e giugno scorso, le auto consegnate sono tate 354.232. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il declino ha colpito sopratutto il mercato europeo, con la vendita di 99.644 veicoli, ossia il 53,7 per cento in meno rispetto al 2019. Negli Stati Uniti, il calo è stato del 35,3 per cento a 34,843 auto. Dati migliori giungono dalla Cina, dove le consegne di Audi sono aumentate del 23,5 per cento, ossia 189.182 auto. Il paese è il principale mercato dell'azienda, coprendo il 53 per cento delle vendite su scala globale. (Geb)