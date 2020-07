Business news: Regno Unito-Spagna, sindacato britannico contro fusione Iberia-Air Europe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più grande sindacato britannico, Unite, ha inviato un rapporto alla Direzione generale della Concorrenza dell'Unione europea nell'ambito dell'indagine della Commissione sul processo di acquisizione di Air Europe da parte della spagnola Iberia per difendere gli interessi dei lavoratori di British Airways. La compagnia di bandiera britannica è minacciata da un taglio di 12 mila lavoratori, circa il 28 per cento, a causa del momento difficile che il settore del trasporto aereo sta attraversando dopo la crisi del coronavirus. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", sia British Airways che Iberia fanno parte dell'International Consolidated Airlines Group (Iag), una holding multinazionale anglo-spagnola con sede legale a Madrid e sede operativa a Londra nata dalla fusione del 2011. Da diverse settimane sia Unite che l'associazione piloti aerei britannici (Balta) lamentano che Iag non dovrebbe fare tagli nel Regno Unito ed investimenti in Spagna, denunciando che l'accordo, annunciato lo scorso ottobre, prima dello scoppio della pandemia del coronavirus, per circa un miliardo di euro, "è particolarmente pericoloso in termini di concorrenza". (Spm)