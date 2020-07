Business news: Francia, dialogo con Ue per acquisizione Bombardier Transport da parte di Alstom è "fluido"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue in modo "fluido" il dialogo tra il gruppo francese Alstom, specializzato nelle infrastrutture ferroviarie, e la Commissione europea sul progetto di acquisizione di Bombardier Transport, controllata della società canadese Bombardier. Lo ha detto l'amministratore delegato di Alstom, Henri Poupart-Lafarge. Secondo quanto riferito dai media di Parigi nei giorni scorsi, il gruppo francese è pronto a fare delle cessioni per convincere Bruxelles. "Stiamo discutendo con le autorità per la concorrenza in tutto il mondo per vedere se hanno obiezioni. Oggi questo processo si svolge estremamente bene", ha detto il dirigente in occasione dell'assemblea generale del gruppo. (Frp)