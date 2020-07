Ue: Conte dall'omologo olandese Rutte, permangono divergenze sul fondo per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questioni bilaterali, ma soprattutto un confronto sul piano per la ripresa dell’Unione europea: questi i temi principali della cena di lavoro svoltasi ieri sera fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il premier olandese, Mark Rutte. Conte, in un punto stampa organizzato al termine dell’incontro, ha detto che “non è stata una 'cena frugale', ma abbondante e un’ospitalità molto cortese”. Il confronto, tuttavia, seppur positivo vede Roma e Amsterdam su fronti diversi. “Abbiamo condiviso entrambi la necessità che il piano di ripresa possa essere finalizzato quanto prima. Non è nell’interesse di nessuno che la risposta Ue sia ritardata. C’è convergenza sul fatto che ci debba essere una risposta europea”, ha detto Conte, ribadendo tuttavia che permangono “alcuni dettagli e divergenze” che obbligano i due capi di governo a restare in contatto sino “al prossimo Consiglio Ue” del 17 e 18 giugno, per poter “coordinare meglio i nostri sforzi”. Interrogato sul tema delle condizionalità da inserire nel piano per la ripresa, il presidente del Consiglio ha espresso un parere molto chiaro. “L’Italia ha già operato verso le riforme. Abbiamo elaborato un piano di rilancio e abbiamo appena approvato il Decreto semplificazioni. Ciascun paese deve proiettarsi, come l’Italia, in questa dimensione di riforme strutturali e investimenti che gli consentano una pronta ripresa”, ha detto Conte. Allo stesso tempo, ha aggiunto il premier, è necessario “fare in modo che il Recovery Plan sia effettivo e reale per i paesi che ne hanno bisogno. Se lo infittissimo di condizionamenti, che avrebbero l’effetto di rallentare questa ripresa, il piano potrebbe diventare inefficace. Dobbiamo assolutamente evitare di lasciarci imbrigliare dalla burocrazia: dobbiamo lavorare per tagliare la burocrazia”. (segue) (Beb)