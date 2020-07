Ue: Conte dall'omologo olandese Rutte, permangono divergenze sul fondo per la ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio ha parlato anche di vari temi di politica interna, a partire dalla questione della proroga dello stato d’emergenza. “Non c’è dubbio che discussioni del genere debbano essere portate all’attenzione del Parlamento. Durante questo periodo d’emergenza sono stato spesso nei due rami del Parlamento per un debito confronto. Io non ho detto che il governo ha deciso di prorogare lo stato d’emergenza, ho detto che è un tema che dobbiamo affrontare. Ho detto che sarà una decisione collegiale del governo che verrà fatta col debito confronto con il Parlamento e ho solo anticipato quella che potrebbe essere una proposta che valuteremo tutti insieme”, ha spiegato Conte che ha poi aggiunto: “Non ho detto che è stata presa una decisione, ma ho voluto chiarire che questa proposta non significherebbe che la curva epidemiologica stia sfuggendo dal nostro controllo, ma che verrebbe prorogato lo stato d’emergenza e quindi, di conseguenza, anche quelle minime misure che stiamo adottando”. (segue) (Beb)