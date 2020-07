Ue: Conte dall'omologo olandese Rutte, permangono divergenze sul fondo per la ripresa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ha dedicato anche un passaggio sulla questione della concessione ad Aspi e al Ponte di Genova. “Non mi fate fare l’indovino. La mia intenzione è portare al prossimo Consiglio dei ministri il dossier Aspi: è un dossier che va chiuso, è stato aperto troppo a lungo. In questo momento la palla è nel campo di Aspi. Noi abbiamo dichiarato che le ultime proposte presentate non sono accettabili. Ho confermato che c’è stata una riunione a livello tecnico” da cui, secondo il premier, dovrebbe emergere per Aspi “quella che potrebbe essere considerata una proposta irrinunciabile dal governo”. “Ma se non arriverà una proposta irrinunciabile, l’esito è segnato”, ha detto Conte. Infine un passaggio sui parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi. “Abbiamo preso un impegno con loro che deve essere mantenuto: non possiamo dimenticare quella tragedia che credo ci abbia insegnato molto. Perché se oggi lo Stato si mostra intransigente sul tema dell’interesse pubblico, se lo Stato di fronte a una convenzione rafforzata da una legge che ne aveva blindato le clausole inique ha rimesso tutto in discussione, con grande intemperanza e determinazione, è perché lo Stato sta mantenendo questo impegno”, ha detto Conte. “Vedremo sino alla fine, ma ritengo di poter dire che abbiamo mantenuto e stiamo mantenendo l’impegno che abbiamo assunto anche con loro”, ha concluso il presidente del Consiglio. (Beb)