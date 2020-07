© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, sabato 11 luglio, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3845m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: maggior variabilità con qualche acquazzone o temporale sui settori montuosi che entro il pomeriggio potrà coinvolgere in modo sporadico anche le aree pianeggianti, specie meridionali. Liguria: soleggiamento alternato ad annuvolamenti irregolari, specie sulla riviera centrale; possibilità di qualche fenomeno sui settori appenninici; clima molto afoso con temperature tuttavia più contenute rispetto alla Valpadana. Venti moderati/tesi meridionali, mare mosso o molto mosso. (Rpi)