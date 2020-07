Coronavirus: Argentina, Pfizer e BioNTech annunciano sperimentazione clinica vaccino Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota precisa inoltre che quella che si svolgerà in Argentina sarebbe la fase di sperimentazione denominata 2b/3 di un vaccino di tipo Rna messaggero. Questo vaccino attualmente si trova nella fase di sperimentazione 1/2 e lo scorso primo luglio erano stati annunciati risultati preliminari definiti come "positivi" riguardanti la prima fase. "Siamo orgogliosi che la comunità scientifica argentina abbia un ruolo chiave negli sforzi globali della ricerca nella lotta contro il Covid-19", ha dichiarato il direttore dell'equipe di ricerca argentina, Polack. "Ci prendiamo questa responsabilità molto seriamente e siamo fiduciosi che la scienza vincerà", ha aggiunto. Quello di Pfizer-Biontech è uno dei dodici vaccini in fase clinica che attualmente vengono testati su umani secondo dati ufficiali dell'Organizzazione mondiale della Salute. (segue) (Bua)