Usa: Biden assume l'ex responsabile della cyber-sicurezza di Obama per la sua campagna

- Il comitato elettorale di Joe Biden ha assunto un esperto di sicurezza informatica per supervisionare la sua difesa contro gli hacker durante le elezioni generali che dovrebbero attirare un notevole interesse da parte degli avversari stranieri. Lo riporta la "Washington Post". Chris DeRusha, un ex consigliere informatico della Casa Bianca e membro dello staff informatico nell'amministrazione Obama, si è unito alla campagna del candidato presunto alla Casa Bianca del partito democratico come responsabile della sicurezza informatica. La campagna di Biden ha anche assunto il veterano della Silicon Valley Jacky Chang come responsabile della tecnologia. Chang è stato un ingegnere nella campagna presidenziale di Hillary Clinton per il 2016 e ha lavorato per il team di protezione degli elettori del Comitato nazionale democratico durante le elezioni di metà mandato del 2018. (Nys)