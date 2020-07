Business news: Ungheria, parlamento approva legge di bilancio per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale ungherese ha approvato il bilancio per l'anno 2021. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mti". Il ministro delle Finanze, Mihaly Varga, ha dichiarato che il bilancio è destinato a obiettivi di protezione economica, di preparazione di fronte alla pandemia di coronavirus in corso, ma fornisce anche risorse adeguate a sostegno delle famiglie con figli, dei pensionati, della salvaguardia dei posti di lavoro e della creazione di posti nuovi. Il bilancio è stato approvato dal parlamento con 133 voti a favore, 61 contrari e nessuna astensione. Esso prevede spese per 23,4 miliardi di fiorini (66 miliardi di euro) e entrate per 21, 9 miliardi di fiorini (circa 61 miliardi di euro). L'obiettivo relativo al deficit è del 2,9 per cento, mentre l'inflazione media annuale prevista è del 3 per cento. Il debito pubblico previsto a fine 2020 è del 72,6 per cento, da riportare al 69,3 per cento entro fine 2021. Il bilancio contiene un capitolo a parte per un "fondo di difesa sanitaria e pandemica" con spese previste di 2,9 miliardi di fiorini (8 miliardi di euro) e uno di un "fondo di difesa economica" con spese per 2,6 miliardi di fiorini (7 miliardi di euro). (Vap)