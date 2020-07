Business news: Grecia, governo non accetterà condizioni dell'Ue in materia di aiuti contro coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia non accetterà le rigide condizioni dell'Unione europea sull'uso degli aiuti di emergenza europei per il coronavirus, al centro del dibattito europeo per la definizione del Recovery Fund. Lo ha dichiarato il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, al quotidiano “Financial Times”. “I greci sono maturati molto. E vogliamo fare le nostre riforme. Una revisione semestrale della performance economica condotta dalla Commissione europea è stata sufficiente e non è stata necessaria alcuna ‘ulteriore rigorosa condizionalità’”, ha affermato il premier di Atene aggiungendo che ogni stato membro della sponda sud dell'Ue lo ha considerato "politicamente inaccettabile". Il capo di governo ellenico ha inoltre sottolineato di non intendere accettare un ritorno della supervisione “rigorosa e impopolare” imposta alla Grecia dalla cosiddetta “Troika", Unione europea, Banca centrale europea (Bce) e Fondo monetario internazionale (Fmi) come accaduto nell’epoca dei memorandum. Il premier di Atene ha ricordato che allora il paese fu “costretto” a fare le riforme mentre adesso il suo governo intende portare un ambizioso piano di riforme, basta sulla “transizione verde,la transizione digitale" e gli incentivi agli investimenti in parte attraverso un programma di privatizzazioni. (Gra)