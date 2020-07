Business news: Polonia, Lot valuta riattivazione voli verso gli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea polacca Lot sta valutando la riattivazione dei voli a lunga percorrenza verso gli Stati Uniti. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Pap" il portavoce della società, Krzysztof Moczulski. "Desideriamo rinnovare i collegamenti verso altre destinazioni e aumentare la frequenza dei voli. Stiamo analizzando tra le altre cose la possibilità di riattivare voli passeggeri a lunga percorrenza verso gli Stati Uniti. Tuttavia dobbiamo prendere in considerazione le misure restrittive vincolanti in quel Paese in relazione alla pandemia di coronavirus", ha detto il portavoce. Moczulski precisa che "attualmente hanno diritto all'ingresso nel territorio degli Usa innanzitutto i cittadini statunitensi, le loro famiglie e coloro che possiedono una Green Card. I voli compiuti dal primo luglio hanno carattere speciale, come quelli già conosciuti nei mesi scorsi". (Vap)