Business news: Ungheria, Partito socialista (Mszp) chiede adozione dell'euro

- Adottare l'euro e "stabilizzare" la posizione dell'Ungheria nell'Unione europea è chiaramente nell'interesse del Paese. Lo ha scritto su Facebook il parlamentare socialista ungherese Istvan Ujhelyi. Ujhelyi (Mszp) insiste che il governo di Viktor Orban sta "deliberatamente indebolendo il fiorino ungherese" per avvantaggiare "la propria cerchia di amici, gli oligarchi". Il deputato evidenzia che una moneta nazionale debole e un'inflazione "brutale" pesano significativamente sulle retribuzioni. Orban "non vuole veramente adottare l'euro perché solidificherebbe la presenza dell'Ungheria in Ue e lui perderebbe margine di manovra per ricattare Bruxelles e corteggiare Mosca e altre dittature orientali", ha continuato Ujhelyi. (Vap)