Business news: Albania, Wizz Air inaugura nuova base a Tirana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea low cost Wizz Air ha inaugurato una nuova base all'aeroporto internazionale di Tirana, dove è stato collocato un Airbus A320. Insieme all'istituzione di una nuova base ed alla riattivazione delle dieci tratte già operate, Wizz Air ha annunciato 15 nuove rotte da Tirana per otto paesi a partire dal luglio 2020, portando a 25 il totale dei collegamenti operati dalla compagnia low cost nell'aeroporto della capitale dell'Albania. "E' un giorno molto importante per noi e, auspicabilmente, Wizz Air rimarrà forte nel mercato mentre servirà a diversi albanesi in molti posti. Ciò significa crescita economica, nuove opportunità di viaggi e speranza che i confini saranno aperti presti a tutti i cittadini albanesi che intendono visitare l'Europa e non solo", ha dichiarato l'Ad dell'aeroporto di Tirana, Volker Wendefeuer, definendo l'arrivo di due nuovi aerei nello scalo quale "un buon segnale per la ripartenza". "Il nostro investimento rappresenterà uno stimolo ulteriore all'economia locale ed ai settori dell'aviazione e del turismo", ha dichiarato il direttore delle operazioni commerciali di Wizz Air, George Michalopoulos. (Alt)