Business news: Cipro, moratoria su esplorazioni sarebbe fine dei progetti nella nostra Zee

- Se Cipro dichiarerà una moratoria sulle attività di esplorazione nella sua Zona economica esclusiva (Zee), a causa delle sfide della Turchia, sarà la fine per le prospettive energetiche dell'isola. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia cipriota uscente, Giorgos Lakkotrypis, nella conferenza stampa finale prima della cessazione del suo incarico. "Se arriverà il momento in cui noi stessi diremo alle nostre compagnie 'fermate quello che state facendo per il bene della questione cipriota o per il bene delle sfide turche', questo rappresenterà la fine di ogni prospettiva legata all'energia per il paese", ha dichiarato il ministro rispondendo ad una domanda sulla possibilità che una moratoria sulle esplorazioni energetiche possa portare un allentamento delle tensioni con la Turchia e ad una ripresa dei negoziati sulla questione cipriota. Secondo Lakkotrypis, tale moratoria sarebbe anche scorretta nei confronti delle società a cui le autorità cipriote hanno affidato le licenze esplorative. (Res)