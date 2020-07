Business news: Malta, Commissione Ue approva sottoscrizione obbligazionaria di 18,7 milioni di euro di Mdb per Mih

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un meccanismo di sottoscrizione obbligazionaria di 18,7 milioni di euro da parte della Malta Development Bank (Mdb) per sostenere l'emissione di obbligazioni da parte dello sviluppatore immobiliare Mediterranean Investment Holdings p.l.c. (Mih). A luglio 2020, Mih emetterà un'obbligazione da 20 milioni di euro sul mercato borsistico maltese per coprire le sue esigenze finanziarie. L'esecutivo europeo ha spiegato che i mercati finanziari maltesi hanno registrato un forte calo della fiducia degli investitori dall'inizio dell'epidemia di coronavirus e che quindi c'è il rischio che il prestito venga sottoscritto in maniera insufficiente, rischiando di tradursi in un contagio più ampio, soprattutto dal momento che Mih appartiene al Gruppo Corinthia, il più grande emittente di titoli a reddito fisso sulla Borsa valori maltese. Attraverso il meccanismo di sottoscrizione delle obbligazioni, l'Mdb coprirebbe l'eventuale parte delle obbligazioni di Mih che rimangono non sottoscritte dal mercato, fino a un massimo di 18,7 milioni di euro, con un tasso di interesse annuo del 5,5 per cento. La Commissione ha riscontrato che la misura maltese è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. (Beb)