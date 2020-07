Business news: Ungheria, spese per la difesa nel 2021 saliranno all'1,66 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse destinate alla difesa dell'Ungheria continueranno a crescere, raggiungendo nel 2021 l'1,66 per cento del Pil. Lo ha detto il ministro della Difesa ungherese, Tibor Benko, parlando all'emittente televisiva "M1". Il bilancio relativo all'anno venturo è stato approvato dall'Assemblea nazionale lo scorso 3 luglio e prevede l'allocazione di 778 miliardi di fiorini (2,2 miliardi di euro) alla difesa, ovvero 162 miliardi di fiorini (470 milioni di euro) in più rispetto al 2020. Il titolare della Difesa spiega che il 25-30 per cento di queste risorse sarà speso per l'ammodernamento delle forze armate. Gli acquisti per l'esercito proseguiranno e presto l'Ungheria potrà disporre di carri armati Leopard prodotti dalla tedesca Krauss-Maffei Wegmann, ha detto il ministro. I primi 12 arriveranno quest'estate alla base militare di Tata. (Vap)