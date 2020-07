Business news: Montenegro, 1.500 lavoratori per la costruzione della Antivari-Boljare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.500 i dipendenti attualmente impegnati nella costruzione della prima sezione dell'autostrada Antivari (Bar)-Boljare, in Montenegro. Lo riferisce l'emittente "Rtcg" rilanciando i dati della compagnia cinese China Road and Bridge Corporation (Crbc) che conduce i lavori. Nel mese di giugno la Crbc ha organizzato il ritorno dei lavoratori cinesi attraverso dei voli charter che hanno trasportato in totale 375 persone. Attualmente 853 cittadini cinesi, 140 montenegrini e 505 subappaltatori stanno lavorando al progetto di costruzione dell'autostrada, prosegue l'emittente. I lavori sono al momento concentrati sui sistemi di drenaggio, sui muri di sostegno e sulle installazioni all'interno delle gallerie. Sono inoltre in corso i lavori di finitura sui ponti (impermeabilizzazione, recinzioni protettive) e sui tratti di percorso all'aperto. (Seb)