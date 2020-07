Trasporto aereo: compagnia Wizz Air annuncia nuova rotta da Malpensa a Alessandria d'Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagna aerea Wizz Air ha annunciato oggi la nuova rotta da Milano Malpensa a Alessandria d’Egitto. A pochi giorni dall’inaugurazione delle nuove rotte dall’aeroporto di Malpensa, ecco dunque una novità: a partire dal 17 settembre, Wizz collegherà Milano alla famosa e storica città portuale egiziana, con una frequenza di 3 voli a settimana. Lo riferisce un comunicato stampa. Wizz Air ribadisce così il proprio impegno allo sviluppo del suo network che ha già avviato, dalla nuova base di Milano Malpensa per ben 32 destinazioni: Londra Luton, Vienna, Porto, Eindhoven, Lisbona, Valencia, Belgrado, Pristina, Vilnius, Reykjavik, Tel Aviv, Minorca, Gran Canaria, Santorini, Cracovia; con partenze ad agosto Creta, Corfu, Rodi, Budapest, Marakesh; con partenze a settembre verso la Grecia, fra cui Atene, Thessaloniki, Zante, e poi Tallinn, Podgorica, Tirana, Fuerteventura, Tenerife, Skopje, da ottobre Ohrid e con il nuovo anno Odessa, in Ucraina (da marzo 2021) e Kutaisi, in Georgia (da maggio 2021). I biglietti per tutte le nuove rotte, inclusa Alessandria d’Egitto. Wizz Air, in Italia dal 2004, vuole offrire grandi opportunità ai suoi passeggeri italiani per programmare viaggi economicamente accessibili. Forte della sua esperienza nel fornire servizi di qualità a tariffe basse, la compagnia è fiduciosa che con l’istituzione delle nuove rotte porterà maggior crescita economica al Paese, sviluppando ulteriori collegamenti tra l’Italia e l’estero e offrendo entusiasmanti opportunità di viaggio ai suoi passeggeri. Wizz Air inoltre prevede la creazione di oltre 200 nuovi posti di lavoro diretti con la compagnia aerea e molti più posti di lavoro nei settori associati. (segue) (Com)