Kosovo: premier Hoti, governo pronto a dichiarare stato di emergenza se necessario

- L’unica soluzione per limitare i movimenti in Kosovo è dichiarare lo stato di emergenza e se necessario il governo di Pristina è pronto a farlo. Lo ha riconosciuto il primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti, in un intervento al Parlamento di Pristina, ripreso dal portale di informazione “Gazeta Express”. Hoti ha affermato che gli esperti legali del suo ufficio hanno concluso un progetto di legge sulla gestione della pandemia di coronavirus, sostenuto dal presidente del Parlamento Vjosa Osmani, ma che questo non sarà sufficiente nel caso in cui il paese debba adottare misure più estreme per prevenire una più forte diffusione del virus. "Il governo ha rivisto il progetto di legge sulla pandemia. Questo progetto di legge non risolve i problemi. L'unica soluzione se vogliamo adottare misure estreme per limitare i movimenti a livello nazionale è dichiarare lo stato di emergenza", ha spiegato Hoti sottolineando come il governo stia “prendendo in considerazione l'introduzione di tali misure per prevenire un'ulteriore diffusione del virus”. "Sono in stretta consultazione con l'Istituto nazionale di sanità pubblica e il comitato guidato dal ministero della Sanità e non esiterò a dichiarare lo stato di emergenza se ciò è raccomandato dal ministero della sanità e dall'Istituto", ha chiarito Hoti. (segue) (Alt)