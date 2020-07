Francia-Serbia: Vucic incontra Macron, focus su Kosovo e percorso europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi è previsto un vertice in videoconferenza presieduto da Macron e dal cancelliere tedesco Angela Merkel a cui parteciperanno Vucic e il premier kosovaro Avdullah Hoti, e che vedrà al centro i rapporti Belgrado-Pristina. Il vertice era stato annunciato in precedenza per marzo ma è stato rimandato a causa dell'emergenza coronavirus. "Questo vertice farà seguito a quello che si è già tenuto a Berlino il 29 aprile 2019. Sarà il risultato delle azioni che la Francia e la Germania conducono insieme presso la Serbia e il Kosovo, nell'obiettivo di consolidare la stabilità dei Balcani e rafforzare i loro legami con l'Unione europea", si legge in un comunicato diramato nel giorni scorsi dall'Eliseo. Al vertice di oggi parteciperanno anche l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, e dal rappresentante dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. Domenica 12 luglio a Bruxelles si dovrebbe tenere un incontro tra il primo ministro del Kosovo Hoti e il presidente della Serbia Vucic, nell'ambito del dialogo facilitato dall'Unione europea tra Belgrado e Pristina. Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal portavoce della Commissione europea, Peter Stano, "posso confermare che questa domenica, il 12 luglio, il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti, e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, verranno a Bruxelles per il meeting di alto livello del dialogo facilitato dall'Ue. Questo sarà il primo incontro nel quadro del dialogo dal novembre 2018. Sarà ospitato dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e facilitato dal rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali, Miroslav Lajcak", ha detto. (segue) (Seb)