Brasile: Amazzonia, allarmi per deforestazione aumentati del 64 per cento in 11 mesi (2)

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha prorogato la missione delle forze armate nella lotta contro gli incendi che stanno distruggendo parte della foresta amazzonica. Le truppe erano state dispiegate nell'ambito dell'operazioni Verde Brasile, autorizzata ai sensi della legge di Garanzia Legale e dell'Ordine (Glo) lo scorso 7 maggio, e con la proroga resteranno impegnate nella missione fino al 6 di novembre. Le truppe saranno offriranno supporto alle forze dell'ordine degli stati di Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondonia, Roraima, Tocantins e Maranhao. La regione amazzonica ha registrato un alto tasso di deforestazione, capace di causare un aumento delle emissioni di gas serra nonostante con la riduzione delle attività economiche a causa della pandemia di coronavirus. L'ordinanza che autorizza l'uso delle forze armate è stata pubblicata nell'edizione odierna della Gazzetta ufficiale, a firma dal presidente Bolsonaro.La deforestazione nella regione amazzonica preoccupa molto i paesi europei e gli investitori internazionali. ll vicepresidente della Repubblica del Brasile, Hamilton Mourao, ha dichiarato che per lui "è ovvio" che gli investitori stranieri vogliano vedere più impegno e maggiori "risultati concreti contro la deforestazione della foresta amazzonica". Il vicepresidente ha preso parte a una videoconferenza con alcuni ministri e alcuni investitori stranieri per affrontare la questione di una maggiore salvaguardia dell'ambiente in Brasile. La riunione è stata convocata alla fine del mese scorso dopo che un gruppo che riunisce 30 fondi di investimento provenienti da 9 paesi diversi e che gestiscono complessivamente 3.700 miliardi di dollari, ha annunciato di essere pronto a rivedere i propri investimenti in Brasile nel caso il governo non adotti misure più efficaci per ridurre il disboscamento della foresta pluviale amazzonica. (segue) (Brb)