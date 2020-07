Brasile: Amazzonia, allarmi per deforestazione aumentati del 64 per cento in 11 mesi (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la tesi della procura, gli atti illegali sono stati praticati su quattro fronti: "Svuotamento delle disposizioni normative in materia, indebolimento degli organismi di trasparenza e partecipazione, riduzione del bilancio e smantellamento delle strutture di controllo". I pubblici ministeri chiedono che il tribunale condanni il ministro applicando le sanzioni previste dalla legge sull'improbabilità amministrativa, tra cui la perdita della funzione pubblica e la sospensione dei diritti politici. I magistrati sostengono che "la rimozione precauzionale è necessaria per evitare l'aumento esponenziale e allarmante della deforestazione in Amazzonia". "Se non dovesse esserci alcuna rimozione precauzionale dell'imputato dalla posizione di Ministro dell'Ambiente, l'aumento esponenziale e allarmante della deforestazione in Amazzonia, una conseguenza diretta del deliberato smantellamento delle politiche pubbliche volte a proteggere l'ambiente, può portare la foresta amazzonica a un punto di non ritorno", una situazione in cui "la foresta non può più rigenerarsi", hanno concluso. (Brb)