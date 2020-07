Business news: Russia, Rosatom avvierà nel 2023 estrazione uranio da giacimento in Buriazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa di estrazione dell'uranio di Khiagda, parte della divisione mineraria della holding Armz della società statale russa Rosatom, prevede di iniziare nel 2023 la produzione di uranio nel giacimento di Dybrynskij in Buriazia. È quanto riferito dal servizio stampa di Khiagda. "L'inizio della costruzione di infrastrutture e la preparazione del depositio sono previsti per il 2022", si afferma nella nota. La Commissione centrale per lo sviluppo di depositi di minerali solidi Rosnedr ha approvato il progetto tecnico per lo sfruttamento del giacimento. (Rum)