Business news: Repubblica Ceca, Okd sospende attività mineraria nel distretto di Karvina

- A causa di un focolaio di coronavirus, la società Okd ha annunciato la sospensione dell'attività estrattiva in tutte le sue miniere nel distretto ceco di Karvina. Lo riferisce l'emittente "Ceske televize". La società mineraria ha deciso per la sospensione dopo aver compiuto test a tappeto sui suoi lavoratori nella miniera di antracite Csm, da cui è emerso che il 17 per cento degli operai è risultato positivo al coronavirus. Il primo focolaio è scoppiato a metà maggio nella miniera di Darkov. (Vap)