Business news: Albania-Kosovo, al lavoro su 3 progetti strategici di interesse comune

- L’Albania e il Kosovo lavoreranno insieme per l’attuazione di tre progetti di natura strategica. Lo ha confermato il premier kosovaro Avdullah Hoti, nel corso di una conferenza stampa congiunta con l’omologo albanese, Edi Rama, a Tirana. “Vorrei menzionare tre grandi progetti di natura strategica, il primo è il porto di Durazzo, dove all'epoca lavoravo personalmente con l'ex ministro delle Finanze. Un punto doganale comune, e nel campo dell'energia, disponiamo di sistemi energetici gratuiti, ma dobbiamo fare attenzione a risolvere questo problema considerando la costruzione di una centrale idroelettrica nel territorio dell'Albania per fornire elettricità al Kosovo", ha affermato Hoti. Il premier kosovaro ha inoltre affermato che “un altro grande progetto è il collegamento delle capitali con le ferrovie. L'abbiamo concepito qualche tempo fa, ora dobbiamo lavorare concretamente con lo studio di fattibilità e credo che nell'autunno di quest'anno possiamo trovare fondi concreti per iniziare la realizzazione di questo progetto". (Alt)