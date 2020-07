Usa: Trump, ho sostenuto un test di lucidità mentale e l'ho superato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sostiene che "molto recentemente" ha fatto un test per misurare la sua lucidità mentale e l'ha "superato", ma la Casa Bianca non ha voluto dire quando l'ha fatto o perché. Lo riporta il "New York Times". Trump si è vantato del fatto che il risultato nel test ha sorpreso i suoi medici e ha chiesto se il suo presunto avversario democratico, l'ex vice presidente Joe Biden, fosse mentalmente in forma. "Ho fatto faville. Ho superato la prova", ha detto Trump in un'intervista a "Fox News". Ha continuato dicendo che anche il Biden dovrebbe sostenere il test. Il presidente non ha fatto sapere se renderà noti i risultati del test, che si sarebbe svolto al Walter Reed National Military Medical Center. (Nys)