Business news: Regno Unito, ministero Finanze considera bonus da 553 euro da spendere in settori in crisi

- Il ministero delle Finanze britannico sta considerando l'opzione di introdurre un bonus da 553 euro per gli adulti e da 276 euro per i bambini del Regno Unito da spendere nei settori dell'economia maggiormente colpiti dalla crisi di coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". L'idea è stata proposta dal centro studi Resolution Foundation, e ha lo scopo di dare il via alla ripresa economica attraverso un aumento delle spese mirato. I voucher potrebbero infatti essere spesi solo in certi settori dell'economia, come quello ricettivo e quello della vendita "faccia a faccia" e non online. Un programma di questo genere è già stato utilizzato in Cina, a Taiwan e a Malta. Secondo Resolution Foundation, quest'idea avrebbe più successo rispetto ad un taglio temporaneo dell'Iva o alla proposta di fornire una somma in denaro ai cittadini da spendere a piacimento, entrambi progetti considerati dal ministero delle Finanze britannico. In base alla proposta del centro studi, il bonus potrebbe essere fornito attraverso voucher o carte, e le transazioni potrebbero essere effettuate attraverso il telefono. (Rel)