Business news: Ucraina, in forte calo gli investimenti esteri diretti nel primo trimestre 2020

- Nel primo trimestre del 2020 si è registrato un netto calo degli investimenti diretti esteri in Ucraina, per un valore complessivo di 1,284 milioni di euro. Il dato è in controtendenza rispetto a quanto visto negli ultimi anni, come rende noto l’Agenzia statistica statale dell’Ucraina, ripresa dall'agenzia di stampa "Unian". Nel 2019 gli investimenti diretti esteri erano infatti stati 1,68 miliardi di euro, di cui circa un quarto provenienti da Cipro. A seguire figuravano la Russia, i Paesi Bassi, il Regno Unito e la Germania. L’unico settore che nel primo trimestre del 2020 ha registrato una dinamica positiva nell’attrazione di investimenti è stato quello delle energie rinnovabili, con circa 4 miliardi di euro di entrate complessive negli ultimi due anni, grazie anche al regime di tariffe statali molto vantaggiose. Il governo di Kiev ha inoltre deciso di ridurre le sovvenzioni, in una scelta che potrebbe limitare la volontà di investire da parte di imprenditori esteri. (Rum)