Kosovo-Italia: fondazione Jahjaga ottiene progetto per la parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Jahjaga, presieduta dall'ex capo dello Stato kosovaro Atifete Jahjaga, ha ottenuto un finanziamento dal Piano nazionale dell'Italia per le donne, la pace e la sicurezza, per attuare un progetto in Kosovo sulla "parità di genere da una nuova prospettiva". Lo ha annunciato, scrivendo tramite il proprio profilo Twitter, l'ambasciatore italiano a Pristina Nicola Orlando. "L'uguaglianza è un diritto umano ed un'enorme opportunità di sviluppo", ha osservato il diplomatico italiano. L'ex presidente kosovara, da parte sua, si è detta "molto emozionata" del fatto che la fondazione Jahjaga attuerà questo progetto in partnership con il piano nazionale dell'Italia per le donne, la pace e la sicurezza. "L'uguaglianza è un diritto umano fondamentale e le donne hanno questo diritto allo stesso modo di tutti gli altri", ha dichiarato l'ex presidente del Kosovo. (Kop)