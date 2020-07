La strana rivolta a Belgrado: la polizia usa la forza contro i manifestanti, siti web inaccessibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di una sessantina di feriti il bilancio delle violenze avvenute ieri sera a Belgrado fra manifestanti e polizia. Sorte in seguito all’annuncio dell’introduzione di nuove misure restrittive per contenere la diffusione del coronavirus, le proteste sono sfociate in vari atti di violenza, tanto che è stata schierata la polizia a cavallo e 23 persone sono state arrestate. Nella fase iniziale delle proteste, peraltro, alcuni siti web d’informazione, fra cui quello dell’emittente televisiva “N1”, sono risultati inaccessibili. I cittadini scesi in strada hanno accusato le autorità di aver allentato le misure a maggio per consentire la convocazione di elezioni parlamentari e di avere consentito in questo modo un aumento esponenziale dei contagi, aumento che si vorrebbe adesso limitare con un nuovo coprifuoco. I manifestanti sono riusciti ieri sera a sfondare il cordone di sicurezza delle forze dell'ordine e a entrare nella sede dell'Assemblea legislativa di Belgrado. La polizia, dopo avere respinto fuori i dimostranti, ha cominciato a fare uso di lacrimogeni all'esterno della sede del parlamento. Le autorità serbe hanno anche schierato la polizia a cavallo per fermare i manifestanti, i quali hanno dato fuoco a 5 autovetture della polizia. La protesta ha preso il via anche a Novi Sad e Kragujevac, due dei maggiori centri urbani del paese. Secondo l'emittente "Rts" alla protesta di piazza di Belgrado erano presenti anche dei rappresentanti del movimento civico Ne davimo Beograd (Non affoghiamo Belgrado) e dell'organizzazione Gradjanski otpor (Resistenza cittadina), ma "si suppone" che fossero presenti anche alcune organizzazioni di estrema destra.Nella serata di ieri la stampa locale aveva testimoniato la presenza degli studenti della Casa dello studente di Nuova Belgrado, quartiere della capitale. Nei giorni scorsi era allo studio l'ipotesi, poi ritirata, di chiudere le Case dello studente a causa dell'alto numero di contagiati. I cittadini che manifestavano ieri a Belgrado hanno inoltre cacciato gli esponenti dell'opposizione che si sono presentati in piazza dopo l'avvio delle proteste, fra cui Vuk Jeremic, leader del Partito popolare (Ns) e membro del gruppo trasversale d'opposizione Alleanza per la Serbia (Szs). I dimostranti hanno gridato anche slogan quali "Non cederemo il Kosovo" e "Arrestate Vucic", in riferimento al presidente della Repubblica e leader del Partito progressista serbo che ha ottenuto il 62 per cento dei voti alle elezioni del 21 giugno. Il voto è stato immediatamente seguito da un improvviso aumento di casi di Covid-19, secondo i dati ufficiali emessi dalle autorità sanitarie nazionali. Le elezioni sono state inoltre caratterizzate dalle polemiche e dal boicottaggio di parte dell'opposizione e dalle segnalazioni di alcuni deputati dell'europarlamento. Intanto monta la polemica sulle violenze commesse da alcuni agenti di polizia che sono stati immortalati da alcuni media mentre percuotono con violenza alcuni dimostranti apparentemente inoffensivi. Il ministro dell'Interno della Serbia, Nebojsa Stefanovic, ha dichiarato di sostenere tutti gli agenti di polizia che ieri si sono trovati coinvolti nelle proteste scoppiate a Belgrado. Secondo una nota diramata dal ministero dell'Interno, Stefanovic ha detto che ognuno ha diritto a protestare in maniera pacifica, ma non a lanciare sassi contro gli agenti di polizia. Evidentemente, ha aggiunto Stefanovic, alcuni teppisti credono che sia normale "spaccare la testa" ai poliziotti. "Hanno lanciato sassi, anche del peso di diversi chilogrammi, contro delle persone che stavano facendo il loro lavoro e proteggevano la proprietà di tutti i cittadini. I poliziotti sono i nostri parenti, amici, vicini che incontriamo ogni giorno, persone che hanno bussato a migliaia di porte durante lo stato d'emergenza per portare cibo e medicine", ha dichiarato Stefanovic.Anche il ministro della Difesa, Aleksandar Vulin, ha diramato una nota ufficiale in cui dichiara che "la Serbia deve rispondere all'uso della forza con la forza della legge". Secondo Vulin, "gli hooligans" e i politici a loro vicini hanno potuto devastare ieri la capitale perché finora sono rimasti impuniti coloro che in passato hanno attaccato la sede della televisione pubblica "Rts", "coloro che hanno usato la funzione di deputato per distruggere le porte del parlamento", coloro che hanno organizzato proteste antigovernative durante la pandemia, che hanno bloccato il traffico e che hanno istigato dei pacifici cittadini. "Lo Stato deve mostrare che sono le leggi a governare e non dei bulli e dei politici che solo con la forza possono entrare in parlamento", ha dichiarato Vulin. Di diverso avviso è l'Iniziativa dei Giovani per i diritti umani, che ha chiesto al ministero dell'Interno della Serbia e al Difensore civico che venga avviata un'indagine indipendente sull'uso massiccio della forza da parte della polizia nel corso delle proteste scoppiate ieri sera a Belgrado. "L'opinione pubblica deve essere regolarmente informata sullo stato di avanzamento di queste indagini, al fine di stabilire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella polizia dopo che (i cittadini) hanno guardato per ore in diretta televisiva gli scontri tra i cittadini e la polizia", si legge nella nota ripresa dal sito del quotidiano "Danas".L'iniziativa civica fa appello alle massime cariche dello Stato affinché utilizzino "la loro autorità e competenze per normalizzare le relazioni all'interno della società e non contribuiscano a ulteriori conflitti". La richiesta di un'indagine arriva a seguito di alcuni episodi, anche filmati dalle emittenti televisive, in cui si vede la polizia percuotere con manganelli i manifestanti, compresi alcuni che in quel momento si trovavano seduti su una panchina. Il direttore nazionale della polizia, Vladimir Rebic, ha dichiarato stamane che gli agenti hanno reagito in modo "estremamente moderato" alle proteste e che sono stati feriti almeno 43 poliziotti. I cittadini arrestati sono 23 mentre sono 17 i feriti fra i dimostranti. "Sono stati arrestati 23 hooligans", ha detto Rebic aggiungendo che fra loro c'è Damnjan Knezevic, che può essere ritenuto "l'organizzatore dell'attacco al parlamento" insieme all'ex esponente del movimento di destra Dveri, Srdjan Nogo. Knezevic è conosciuto come organizzatore in passato di alcune manifestazioni contro i migranti. Nella serata di ieri i media locali hanno riportato la presenza di Nogo, precisando che però è stato cacciato dalla folla come pure gi altri esponenti dell'opposizione che si sono presentati a protesta già avviata. Nella serata di ieri la premier serba Ana Brnabic ha condannato l'attacco alla sede del parlamento accusando l'opposizione di essere dietro ai disordini. "Lo Stato e tutte le sue istituzioni difenderanno l'ordine legale così come si fa in ogni paese democratico e ordinato", ha detto Brnabic. (Seb)