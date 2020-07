Francia-Serbia: presidente serbo Vucic in visita a Parigi, previsto incontro con Macron (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti è stato ricevuto il 7 luglio all'Eliseo dal presidente francese Emmanuel Macron. "Sono molto onorato di essere ricevuto dal presidente della Francia, Emmanuel Macron. Le relazioni tra Kosovo e Francia sono eccellenti e siamo grati per il loro sostegno", ha dichiarato Hoti scrivendo sui social network. "La prospettiva dei Balcani occidentali nell'Unione europea è l'unica opportunità di pace, stabilità e prosperità in questa parte d'Europa", ha aggiunto il premier kosovaro secondo cui il presidente francese ha promesso di continuare a sostenere il Kosovo nel processo di dialogo con la Serbia, "che dovrebbe portare al riconoscimento reciproco e alla normalizzazione delle relazioni". Domenica 12 luglio a Bruxelles si terrà un incontro tra il primo ministro del Kosovo Hoti e il presidente della Serbia Vucic, nell'ambito del dialogo facilitato dall'Unione europea tra Belgrado e Pristina. Secondo quanto affermato dal portavoce della Commissione europea, Peter Stano, "posso confermare che questa domenica, il 12 luglio, il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti, e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, verranno a Bruxelles per il meeting di alto livello del dialogo facilitato dall'Ue. (segue) (Seb)