Francia-Serbia: presidente serbo Vucic in visita a Parigi, previsto incontro con Macron (3)

- Quello che si terrà domenica a Bruxelles sarà il primo incontro nel quadro del dialogo dal novembre 2018. Sarà ospitato dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e facilitato dal rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali, Miroslav Lajcak", ha detto. "Questo incontro riprenderà la discussione e il lavoro per raggiungere un accordo completo e legalmente vincolante sulla normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo affrontando tutti i temi sospesi. Questo incontro seguirà il meeting virtuale di venerdì 10 luglio ospitato da Macron e Merkel", ha aggiunto il portavoce Ue. (Seb)