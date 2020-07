Kosovo-Ue: Borrell, questione liberalizzazione dei visti va trattata con urgenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione della liberalizzazione dei visti in Unione europea per i cittadini kosovari sarà trattata “urgentemente”. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in una dichiarazione al portale di informazione “Lajmi.net”. Secondo Borrell, la liberalizzazione dei visti per i kosovari continua a essere un obiettivo della Commissione europea, purché le autorità di Pristina abbiano soddisfatto i criteri richiesti. L’Alto rappresentante ha aggiunto che la proposta di liberalizzazione dei visti resta in sospeso al Consiglio europeo aggiungendo che la questione dovrebbe essere trattata come urgente. “Abbiamo espresso pubblicamente la nostra posizione sulla liberalizzazione dei visti in diverse occasioni. La liberalizzazione dei visti continua a essere il nostro obiettivo comune, mentre la Commissione e il Seae valutano che il Kosovo ha soddisfatto tutti gli standard richiesti nel percorso di liberalizzazione dei visti. La proposta è in sospeso al Consiglio e deve essere trattata come una questione urgente", ha sottolineato Borrell. (segue) (Alt)