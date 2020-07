Kosovo: premier Hoti, governo pronto a dichiarare stato di emergenza se necessario (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste tenute nella serata di martedì 7 luglio a Belgrado sono state "la violenza politica più brutale degli ultimi anni", ha dichiarato oggi il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, in una conferenza stampa straordinaria tenuta nella capitale serba. Vucic ha così commentato le proteste scoppiate davanti al parlamento di Belgrado subito dopo l'annuncio da parte del presidente stesso su una reintroduzione del coprifuoco nel fine settimana contro l'aumentata diffusione del Covid-19. Secondo Vucic alcune "persone di orientamento di destra" hanno attaccato la sede del parlamento e si sono mescolate alla protesta, dove "all'inizio c'erano anche persone che pensavano di essere lì a causa del coronavirus". Lo Stato, ha proseguito Vucic, "ha pienamente rispettato la libertà di riunione, la libertà di manifestazione, la libertà di espressione" e non ha mai messo in alcun modo in pericolo questi diritti. La protesta, ha aggiunto, era illegale in quanto non annunciata da nessuno alle autorità competenti. Secondo il capo dello Stato, infine, ci sarebbero state anche delle ingerenze da parte di "servizi di sicurezza stranieri". (segue) (Alt)