Kosovo: premier Hoti, governo pronto a dichiarare stato di emergenza se necessario (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini intervistati nella serata di martedì 7 luglio da alcune emittenti locali hanno accusato le autorità di aver allentato le misure a maggio per consentire la convocazione di elezioni parlamentari e di avere permesso in questo modo un aumento esponenziale dei contagi, aumento che si vorrebbe adesso limitare con un nuovo coprifuoco. I manifestanti sono riusciti a sfondare il cordone di sicurezza delle forze dell'ordine e a entrare nella sede del parlamento. La polizia, dopo avere respinto fuori i dimostranti, ha lanciato almeno una ventina di lacrimogeni. Alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti contundenti contro le forze di polizia, mentre gli stessi agenti sono stati filmati mentre percuotevano con manganelli alcuni dimostranti e persino alcuni cittadini che erano seduti su una panchina e non stavano partecipando ai disordini. Il direttore della polizia serba, Vladimir Rebic, ha dichiarato oggi che le forze dell'ordine hanno reagito in modo "estremamente moderato", mentre alcune iniziative civiche hanno chiesto un'indagine indipendente sull'uso della forza da parte della polizia (Alt)