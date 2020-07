Balcani: "Le Figaro", conferenza Serbia-Kosovo è un test diplomatico per Francia e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La videoconferenza prevista per oggi sui rapporti tra Serbia e Kosovo rappresenta "uno dei primi test diplomatici del nuovo motore franco-tedesco" dell'Europa. Lo scrive il quotidiano "Le Figaro", spiegando che il presidente Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Angela Merkel, partecipano ai negoziati. Per l'Europa, scrive "Le Figaro" è anche un'occasione "per riprendere in mano questo conflitto congelato che mantiene da troppo tempo questa parte dei Balcani occidentali in una pericolosa stagnazione". Dall'Eliseo fanno sapere che la riunione ha l'obiettivo di "rilanciare il dialogo di riconciliazione". Il vertice è stato preceduto da incontri bilaterali che il presidente Macron ha avuto a Parigi nei giorni scorsi con l'omologo serbo, Aleksandar Vucic, e il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti.(Frp)