Kosovo: Camera di commercio Usa, 45 per cento aziende ha sospeso attività per Covid-19

- Il 45 per cento delle aziende kosovare ha dovuto sospendere le attività o è stata duramente colpito dalle misure restrittive di contrasto al coronavirus imposte dalle autorità di Pristina. Lo ha affermato il direttore della Camera di commercio statunitense in Kosovo, Arian Zeka, ripreso dai media locali. Zeka basa le proprie statistiche su un rapporto condotto da cinque organizzazioni imprenditoriale kosovare. Secondo le stime in questione, le aziende avrebbero perso e tuttora subirebbero danni pari a 10 milioni di dollari al giorno come risultato della pandemia di coronavirus. (Kop)