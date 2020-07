Serbia-Kosovo: Vucic, avanti con percorso europeo senza dimenticare i nostri interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia deve spingersi "ancora più rapidamente" verso l'adesione europea proteggendo allo stesso tempo i propri interessi: lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic al termine del vertice in videoconferenza sulla normalizzazione dei rapporti Belgrado-Pristina. Il vertice è stato presieduto dal presidente francese Emmanuel Macron e dal cancelliere tedesco Angela Merkel, e ha contato la partecipazione di Vucic e del premier kosovaro Avdullah Hoti. "Sono soddisfatto delle argomentazioni che abbiamo illustrato. Saremo esposti non dico a pressioni, ma alle aspettative dei nostri partner europei. Allo stesso tempo incontriamo un approccio irrealistico degli albanesi del Kosovo, che vogliono tutto per loro e che la Serbia resti senza nulla", ha dichiarato Vucic secondo quanto riporta l'emittente "Rts". La delegazione serba, ha detto ancora il capo dello Stato, ha ricordato tutto ciò che la Serbia ha attuato dell'Accordo di Bruxelles dal 2013 a oggi, sottolineando al contempo che Pristina non ha adempiuto al suo unico obbligo, ovvero la formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba. (segue) (Seb)