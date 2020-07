Serbia-Kosovo: Vucic, avanti con percorso europeo senza dimenticare i nostri interessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda su quali fossero i disaccordi nel corso della riunione fra la delegazione serba e gli altri partecipanti al vertice, Vucic ha affermato che il disaccordo iniziale riguardava il primo punto, vale a dire che la parte serba ha insistito sul fatto che si trattasse di colloqui tra Belgrado e Pristina, non tra Serbia e Kosovo, perché la Serbia non riconosce l'autoproclamata indipendenza del Kosovo. Vucic ha poi detto che Belgrado è pronta a discutere di un miglioramento dei rapporti tra le persone, del flusso di persone, beni e capitale, ma non accetterà degli ultimatum. Il presidente ha infine osservato che Macron e Merkel "sono stati corretti" nell'affrontare la questione kosovara e che la Serbia non è stata esposta a pressioni, ma Francia e Germania, ha ricordato Vucic, sono paesi che hanno riconosciuto il Kosovo. "Non devo spiegare o parlare oltre", ha detto il presidente della Serbia. Sia Merkel che Macron, ha infine osservato Vucic, sono politici esperti che sanno cosa è possibile e realistico e cosa no. (Seb)